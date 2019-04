Accoltellamento a Londra, un arresto

LONDRA, 2 APR - Un 30enne è stato arrestato oggi a Londra nell'ambito delle indagini sull'accoltellamento avvenuto all'alba nella zona di Edmonton, alla periferia nord della capitale britannica, teatro già di quattro aggressioni analoghe fra sabato e domenica. Lo ha reso noto Scotland Yard, precisando che si sta cercando di stabilire se esista un collegamento fra i vari episodi, uniti dal filo rosso della scelta apparentemente casuale delle vittime. Per ora il fermato è sospettato comunque solo per l'ultimo attacco, al di là dei timori di un possibile "aggressore seriale" circolati nel quartiere e sui media. La pista del terrorismo sembra al momento esclusa, mentre si è ipotizzata quella di potenziali raptus. Londra ha visto un'impennata di violenze di strada e omicidi all'arma bianca negli ultimi anni, concentrati prevalentemente nelle periferie, fra i giovani e le minoranze. Ieri il ministro dell'Interno, Sajid Javid, ha annunciato un piano per dare più poteri di fermo e perquisizione agli agenti di polizia.