Mozambico:mille casi colera dopo ciclone

JOHANNESBURG, 2 APR - E' emergenza colera in Mozambico, dopo le devastazioni portate dal ciclone Idai: i casi accertati dalle autorità sono oltre mille, il bilancio è di un morto. A Beira, che ha oltre mezzo milione di residenti, sono stati portati 900.000 vaccini, ma si teme per la sorte di chi abita nei villaggi, dove non c'è accesso all'acqua potabile e l'epidemia rischia di diffondersi. Il bilancio del passaggio del ciclone è salito a 598 morti, a cui si aggiungono i 259 dello Zimbabwe e i 56 del Malawi.