Venezuela: proteste per mancanza d'acqua

CARACAS, 2 APR - I cittadini venezuelani sono scesi in piazza ieri per il secondo giorno consecutivo di proteste a causa della mancanza di acqua in tutto il Paese, provocata dai blackout registrati la scorsa settimana. Le persone hanno protestato contro il governo di Nicolas Maduro nonostante la repressione e gli attacchi realizzati dai cosiddetti "colectivos", gruppi di civili armati fedeli all'esecutivo chavista. I venezuelani hanno manifestato in diverse zone della capitale Caracas per chiedere il ripristino dell'erogazione dell'acqua e del servizio elettrico. Inoltre, hanno criticato il piano di razionamento elettrico iniziato lunedì e che durerà 30 giorni, come annunciato dal presidente Maduro. Le proteste per l'acqua e l'elettricità si sono moltiplicate anche in diversi stati venezuelani, come Miranda, Aragua, Lara, Monagas, Tachira, Sucre e lo stato di Zulia, al confine con la Colombia.