Turchia, volano azioni birra dopo voto

ISTANBUL, 2 APR - Non ci sono solo i partiti di opposizione a festeggiare in Turchia la vittoria nelle elezioni amministrative a Istanbul e Ankara. Se i mercati hanno accolto nervosamente le incertezze legate allo scrutinio, soprattutto nella megalopoli sul Bosforo, ci sono alcuni investitori che stanno brindando al cambio della guardia. Dopo il voto di domenica, le azioni delle società turche produttrici di birra hanno registrato ieri i maggiori aumenti degli ultimi mesi. Nel mercato azionario di Istanbul, la compagnia produttrice della Efes, la birra locale più diffusa in Turchia, ha visto una crescita di quasi il 7%, mentre il valore della Tuborg turca è cresciuto del 2,4%. Una fiducia che si spiega con le aspettative di un allentamento della stretta degli ultimi anni alle licenze per la vendita di alcolici e con un generale nuovo approccio verso il consumo di alcol, ripetutamente stigmatizzato dal presidente Recep Tayyip Erdogan insieme a quello di tabacco.