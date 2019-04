Napolitano riceve Juncker

ROMA, 2 APR - Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto per un colloquio privato il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Il politico lussemburghese è arrivato in auto poco prima delle 12 a Palazzo Giustiniani, dove si è trattenuto per circa mezz'ora, senza fermarsi a rilasciare dichiarazioni all'ingresso e all'uscita.