A 99 anni muore superfan principe Harry

ROMA, 2 APR - Una donna australiana con una dedizione speciale alla famiglia reale e in particolare al principe Harry e che vantava una "amicizia molto speciale" con lui, è morta a 99 anni. Daphne Dunne era da anni ospite fisso in prima linea nelle visite dei reali britannici, e in particolare di Harry in Australia. Aveva ricevuto da pochi giorni un biglietto di auguri con dediche personali del duca del Sussex e della moglie Meghan. "Cara Daphne, la mia conserte e io le inviamo i nostri più sentiti auguri per il suo 99/esimo compleanno venerdì", recitava il biglietto, fir,mato "Harry and Meghan". Daphne si è spenta "serenamente", fanno sapere i familiari su Instagram, dove l'anziana fan aveva postato moltissime foto che la ritraevano accanto a Harry. Una, del 2015, mostrava l'anziana che stringe la mano a un principe Harry ancora sbarbato e in divisa mimetica con basco in testa, con la dicitura: "La primissima volta che i nostri sguardi si sono incontrati ho capito che era l'inizio di qualcosa di veramente speciale".