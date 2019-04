Migranti: Juncker, Italia porta fardello

ROMA, 2 APR - In materia di immigrazione serve "una solidarietà più articolata tra l'Europa e l'Italia, che porta un grande fardello". Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, tornando a ricordare il finanziamento di un miliardo dato all'Italia per l'immigrazione e che dunque l'Ue non l'ha lasciata sola.