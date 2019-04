Ministero Interni russo a Pyongyang

PECHINO, 2 APR - Il ministro degli Interni russo Vladimir Kolokoltsev è da ieri a Pyongyang: lo riporta l'agenzia Kcna che, senza specificare cause e giorni della visita, alimenta le voci su una prossima missione a Mosca o di un faccia a faccia del leader nordcoreano Kim Jong-un dal presidente Vladimir Putin. Kolokoltsev, infatti, ha in carico proprio le questioni sulla sicurezza interna, particolarmente sensibili per gli spostamenti di Kim. Di recente, invece, Kim Chang-son, noto per essere il capo di gabinetto de facto del "supremo leader", si è recato sia a Mosca sia a Vladivostok. Secondo alcuni osservatori, il faccia a faccia tra Kim e Putin potrebbe tenersi già in questo mese.