Gaza: tv Hamas, negoziati su prigionieri

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 APR - Negoziati per uno scambio di prigionieri fra Hamas ed Israele sono entrati in una fase avanzata: lo ha affermato oggi la al-Aqsa Tv di Hamas, confermando cosi' precedenti fughe di notizie. Secondo l'emittente i contatti hanno preso slancio negli ultimi giorni nel contesto della mediazione egiziana volta a puntellare un cessate il fuoco fra le parti con una serie di provvedimenti di carattere umanitario. Tuttavia in Israele per il momento non c'e' alcuna conferma. A quanto risulta, Hamas detiene a Gaza i resti di due militari israeliani caduti in combattimento quattro anni fa ed almeno due civili israeliani (un ebreo ed un arabo) entrati spontaneamente alcuni anni fa. Hamas ha sempre impedito ad organizzazioni internazionali di verificare le loro condizioni di salute. Secondo osservatori, la pubblicazione della notizia da parte di Hamas e' forse collegata alle crescenti tensioni nelle carceri israeliane, dove i detenuti di Hamas si accingono ad intraprendere uno sciopero della fame ad oltranza.