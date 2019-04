Falchi brexiteer, 'fallito il golpe'

LONDRA, 2 APR - Esultanza tra i falchi brexiteer ultrà del Partito Conservatore di Theresa May per la sconfitta ai Comuni, sebbene di misura, delle opzioni di piano B per una Brexit più soft, oltre che per un secondo referendum o per una possibile revoca dell'articolo 50. "Questa notte - ha commentato Mark Francois, vicepresidente dell'European Research Group (Erg), corrente degli euroscettici Tory più radicali - alla Camera dei Comuni ha avuto luogo un tentativo di golpe contro la Brexit, che ha coinvolto anche esponenti di spicco del governo, ma che i deputati della base (backbenchers) hanno sventato. Il golpe è fallito". "I backbenchers hanno capito ciò che stava succedendo - ha sentenziato Francois - e si sono compattati per sconfiggere tutte queste opzioni di non-Brexit. Il risultato è che ora siamo sulla strada per uscire dall'Ue tra 11 giorni, nel rispetto della volontà dei 17,4 milioni di elettori" che al referendum del 2016 hanno votato Leave. Un proclama simile è arrivato poi dall'ex leader dell'Ukip Farage.