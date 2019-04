Bolsonaro con Netanyahu al Muro Pianto

(ANSAmed) - TEL AVIV, 1 APR - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro - che si trova in visita in Israele - ha visitato nel pomeriggio, accompagnato dal premier Benyamin Netanyahu, il Muro del Pianto. Bolsonaro si è fermato qualche minuto in raccoglimento e poi ha deposto, come vuole la tradizione, un biglietto nelle pietre sacre. Lo stesso ha fatto il premier Benyamin Netanyahu.