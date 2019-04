Ucraina: staff Zelensky, niente accordi

MOSCA, 1 APR - Il vincitore del primo turno delle elezioni presidenziali ucraine, il comico Vladimir Zelensky, non ha stretto accordi di alleanza con nessuno in vista del ballottaggio. Lo ha detto il portavoce del quartier generale elettorale di Zelensky, Dmitry Razumkov. "Nulla è cambiato rispetto al primo turno: la squadra di Zelensky non ha intenzione di prendere accordi con nessuno, non conteremo i nostri pulcini prima che si schiudano le uova e non stringeremo patti subdoli, dietro le quinte", ha sottolineato Razumkov. Che ha inoltre smentito le voci secondo cui se Zelensky vincesse le elezioni, Yulia Timoshenko potrebbe guidare il governo. Lo riporta Interfax.