Juncker a Westminster, esprimetevi

BERLINO, 01 APR - "Una sfinge è un libro aperto a paragone del Parlamento britannico". Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, oggi in una seduta speciale del parlamentino del Saarland, a Saarbruecken, in Germania. "Adesso dobbiamo portare la sfinge ad esprimersi, basta con il silenzio", ha proseguito Juncker. La Ue sa cosa non vuole il parlamento britannico "ma nessuno finora ha ancora capito cosa vuole", ha continuato il presidente della Commissione Ue.