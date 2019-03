Gb: 4 accoltellati in strada a Londra

ROMA, 31 MAR - Nell'arco di poche ore, un uomo ha accoltellato in strada quattro persone, apparentemente a caso, e poi si è dileguato. Ed ora è caccia all'uomo, nella parte nord di Londra, dove le aggressioni sono avvenute. Come riferisce il Telegraph online, tutto è iniziato ieri nel tardo pomeriggio, ad Edmonton, dove una donna di 45 anni è stata pugnalata alla schiena. Ricoverata in ospedale, le sue condizioni vengono giudicate critiche. Dopo 4 ore, un uomo è stato attaccato allo stesso modo, e probabilmente dalla stessa persona, a Park Avenue. Secondo quanto risulta non è in pericolo di vita. La terza aggressione è avvenuta poco prima delle 4 del mattino alla stazione della metro di Seven Sisters e la vittima è un ragazzo di 23 anni, a sua volta ricoverato in condizioni critiche. L'ultimo attacco è avvenuto ai danni di un uomo, stamane verso le 9.30, a Brettenham Road. La polizia ha detto che il ricercato è un uomo di colore alto oltre 1,9 metri, di corporatura snella, indossa abiti scuri e una giacca con cappuccio.