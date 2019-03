Ucraina: Zelensky, già 1.800 reclami

MOSCA, 31 MAR - La 'hotline' del quartier generale del candidato presidenziale Vladimir Zelensky in Ucraina ha ricevuto quasi 2.000 denunce di irregolarità da parte degli elettori. Lo ha detto Alexander Kornienko, coordinatore del quartier generale per il lavoro con le regioni, in una conferenza stampa. "Sono già stati ricevuti 1.800 reclami, molti dei quali riguardano violazioni organizzative", ha affermato. Secondo Kornienko, tra le violazioni segnalate dagli elettori vi è il trasporto organizzato di persone ai seggi elettorali e individui sconosciuti con liste di voto al di fuori di alcuni seggi elettorali. "Registriamo queste violazioni e, naturalmente, le useremo per la difesa legale, se necessario", ha affermato. Lo riportano le agenzie.