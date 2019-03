(ANSA-AP) - NAIROBI, 31 MAR - Quattro uomini accusati di essere spie per le agenzie di intelligence di Gran Bretagna, Gibuti e Somalia sono stati giustiziati in pubblico dagli estremisti islamici al Shabaab. Lo ha annunciato lo stesso gruppo integralista sulla sua radio 'Andalus' precisando che l'esecuzione è stata eseguita da un plotone in una piazza di Kamsuma, una città nella regione del Basso Giuba, in Somalia. Il portavoce del gruppo ha detto che la recente ondata di attacchi contro hotel della capitale Mogadiscio è parte di una strategia contro agenti dell'intelligence somala e altri funzionari governativi che si trovavano negli alberghi. "Non attacchiamo ogni hotel a Mogadiscio, ma quelli attaccati dai Mujaheddin avevano obiettivi specifici", ha detto Sheikh Ali Mohamud Rage alla radio dei ribelli. (ANSA-AP).