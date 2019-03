Parziali Slovacchia, Caputova al 58,35%

BRATISLAVA, 31 MAR - Secondo i risultati parziali del ballottaggio delle elezioni presidenziali in Slovacchia Zuzana Caputova è in testa su Maros Sefcovic con il 58,35 delle preferenze contro il 41,64%. Il diplomatico Sefcovic ha riconosciuto la sconfitta e si è congratulato con l'avversaria Caputova per la sua vittoria nelle elezioni presidenziali. L'affluenza stimata alle urne è del 40%.