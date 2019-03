Beto in spagnolo, no muri

WASHINGTON, 30 MAR - "Bisogna riscrivere le leggi sull'immigrazione di questo Paese a nostra immagine e somiglianza, nel solco della migliore tradizione della nostra storia": cosi' Beto O'Rourke che parlando di migranti emoziona e scalda la folla di El Paso, citta' di confine, passando nel mezzo del comizio dalla lingua inglese allo spagnolo, proprio nel momento in cui attacca le politiche di Donald Trump. "La nostra sicurezza non passa per i muri o la militarizzazione dei confini, ma passa per investimenti nei nostri porti di ingresso dove la maggioranza di chi arriva entra nel nostro Paese".