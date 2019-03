Trump taglia aiuti Paesi Centro America

WASHINGTON, 30 MAR - L'amministrazione Trump ha bloccato gli aiuti Usa a El Salvador, Guatemala e Honduras, accusati di non fare nulla per fermare le carovane di immigrati verso gli Stai Uniti. La conferma è arrivata da un portavoce del Dipartimento di stato che ha spiegato come si porrà fine ai fondi stanziati nel 2017 e nel 2018.