Giudice Brasile vieta celebrazioni golpe

ROMA, 30 MAR - In Brasile un giudice federale ha vietato la celebrazione per i 55 anni del colpo di stato del 1964, che diede inizio a 22 anni di dittatura militare, in quanto si tratta di un evento "incompatibile con il processo di ricostruzione democratica" del Paese. Lo riferisce la Bbc. La manifestazione prevista per domani e voluta dal presidente di ultradestra, Jair Bosonaro, suscitando un'ondata di proteste e di polemiche, secondo il giudice Ivani Silva da Luz, può solo passare attraverso l'approvazione del Congresso.