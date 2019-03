Migranti, Ue proroga missione Sophia

BRUXELLES, 29 MAR - Il Consiglio Ue ha prorogato ufficialmente fino al 30 settembre 2019 il mandato di EunavaforMed, l'operazione Sophia. Il comandante ha ricevuto istruzioni di sospendere temporaneamente, per motivi operativi, lo spiegamento delle forze navali per la durata di tale proroga. I Paesi Ue continueranno a lavorare, nelle sedi appropriate, a una soluzione al problema degli sbarchi nell'ambito del seguito da dare alle conclusioni del Consiglio europeo di giugno 2018. Lo ha reso noto lo stesso Consiglio. L'approvazione della proroga attraverso procedura scritta, formalizza l'accordo tra gli ambasciatori dei Paesi Ue raggiunto martedì in sede di Comitato politico e di sicurezza Ue (Cops). "L'operazione - si legge nella nota del Consiglio - continuerà ad attuare il suo mandato, aumentando la sorveglianza con mezzi aerei e rafforzando il sostegno alla guardia costiera e alla marina libiche nei compiti di contrasto in mare attraverso un monitoraggio potenziato anche a terra, e continuando la formazione".