Conte, 'non intendiamo incentivare armi'

ASSISI, 29 MAR - "Non è un obiettivo del governo quello di incentivare la vendita delle armi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti al suo arrivo ad Assisi. "Se ci fossero delle iniziative legislative e parlamentari su questo - ha aggiunto - saranno iniziative legislative e non governativa". "Non andrò" al convegno di Verona "prima di tutto perché non sono stato invitato ma, lo dico anche da professore, non ci deve spaventare il fatto che circolino delle idee. Aspettiamo di vedere che idee circoleranno e poi faremo le nostre valutazioni". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo ad una domanda sul convengo sulla famiglia di Verona, arrivando ad Assisi.