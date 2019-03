Gilet gialli, Bordeaux domani 'morta'

PARIGI, 29 MAR - Il sindaco di Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, Nicolas Florian, ha decretato per domani il suo capoluogo "città morta", visto l'annunciato arrivo di diverse centinaia di 'casseur' per il 20/o atto della protesta dei gilet gialli. Il sindaco ha invitato tutti i commercianti a restare con le saracinesche abbassate e gli abitanti a restare in casa.