Egitto: libero blogger Primavera araba

IL CAIRO, 29 MAR - E' stato scarcerato oggi in Egitto Alaa Abdel Fattah, il blogger icona della Primavera araba che ha scontato 5 anni di carcere per aver preso parte a una manifestazione non autorizzata nel 2013. La sorella Mona ha pubblicato sui social una immagine dell'attivista mentre gioca con il cane a casa.