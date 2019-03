Serbia, 20 migranti nascosti sui tir

(ANSAmed) - BELGRADO, 28 MAR - I doganieri serbi, nelle ultime 24 ore, hanno intercettato e bloccato 20 migranti che cercavano di passare illegalmente in Paesi della Ue nascosti in sette tir. Come riferiscono i media, gli illegali sono stati scoperti ai valichi di Horgos e Batrovci, alle frontiere rispettivamente con Ungheria e Croazia. Uno dei migranti, un afghano, si era nascosto in un contenitore per la distillazione della rakija, la grappa balcanica. Tutti i tir interessati erano diretti con merce varia in Paesi dell'Unione europea.