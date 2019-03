Libano: premier Hariri operato al cuore

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 MAR - Il 48enne premier libanese Saad Hariri è stato ricoverato in un ospedale parigino per un intervento al cuore, l'inserimento di uno stent per sbloccare una coronaria. Hariri doveva presenziare oggi un'attesa riunione del consiglio dei ministri e una seduta parlamentare per discutere della legge di bilancio. Secondo l'ufficio del premier, si tratta di una operazione cardiaca di routine effettuata all'ospedale americano di Parigi. Non è stato precisato quando si attende che Hariri possa tornare in patria e proseguire a pieno ritmo il suo incarico di premier.