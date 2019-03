Rigettata formalmente revoca Brexit

LONDRA, 27 MAR - Il governo britannico ha formalmente rigettato la petizione in favore della revoca dell'articolo 50, e quindi della Brexit, che è culminata nel sostegno record di 5,8 milioni di firme e che sarà discussa (senza voto) lunedì in Parlamento. Un numero "considerevole", ha riconosciuto il ministero per la Brexit, ma che non cancella la volontà maggioritaria pro-Leave espressa nel referendum del 2016 "da 17,4 milioni di elettori", né la "fermezza politica del governo di onorare" quel il risultato. "Revocare l'articolo 50, e di conseguenza rimanere nell'Ue, minerebbe la democrazia", si legge in una nota del dicastero nella quale si ricorda inoltre come alle politiche del 2017 "più dell'80% degli elettori" britannici abbia votato per due partiti - Tory e Labour - che nel loro programma si impegnavano entrambi a "rispettare" l'esisto del referendum del 2016: e "come il primo ministro ha detto, non attuare la Brexiti causerebbe 'un danno potenzialmente irreparabile alla pubblica fiducia'".