Tusk: nuovo vertice Brexit a aprile

STRASBURGO, 27 MAR - Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha affermato che il Consiglio europeo della scorsa settimana a Bruxelles "non è stato l'ultimo prima delle elezioni europee" ed "è molto probabile" che "ci incontreremo ad aprile per discutere di Brexit" e "sicuramente a Sibiu" in Romania "il 9 maggio per discutere la nostra strategia a lungo termine dell'Ue".