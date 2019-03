Trump: 'I media sono nemici della gente'

NEW YORK, 26 MAR - I media "sono i nemici della gente e il vero partito di opposizione". Lo twitta il presidente americano, Donald Trump. I media sono criticati "per essere corrotti e FAKE. Per due anni hanno spinto" l'ipotesi della "collusione con la Russia quando sapevano che non c'era collusione", afferma Trump riferendosi al rapporto di Robert Mueller sul Russiagate. Intanto, i democratici chiedono al ministro della Giustizia, William Barr, di presentare una copia del rapporto di Robert Mueller entro il 2 aprile. La richiesta è avanzata dai presidenti democratici di sei commissioni della Camera. "Il sommario di quattro pagine non è sufficiente al Congresso per svolgere il suo lavoro" scrivono in una lettera a Barr, nella quale chiedono di presentare anche tutti i documenti legati al rapporto.