Israele: fonte, nessuna tregua con Hamas

TEL AVIV, 26 MAR - Non è stato raggiunto alcun cessate il fuoco con Hamas. Lo ha detto una fonte politica riferita da Haaretz, aggiungendo che il premier, Benyamin Netanyahu, ha dato istruzioni all'esercito - mentre era in volo dagli Usa verso Israele dove è atterrato da pochi minuti - di continuare a colpire obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza. Subito dopo essere atterrato, Netanyahu andrà al ministero della difesa, di cui è titolare, per presiedere una riunione di sicurezza.