Brasile, si commemorerà la dittatura

RIO DE JANEIRO, 26 MAR - Il presidente del Brasile ha chiesto al ministero della Difesa di organizzare le commemorazioni della dittatura militare del Paese, iniziata il 31 marzo 1964 e durata due decenni. Il portavoce del governo Otavio Rego Barros dice che il presidente d'estrema destra Jair Bolsonaro ha approvato un ordine del giorno che gli è stato presentato dal ministero e ha chiesto "di fare le dovute commemorazioni" il prossimo 31 marzo. Bolsonaro, un ex capitano dell'esercito, non crede che ci sia stato un colpo di Stato militare nel 1964 e ha ripetutamente elogiato il regime autoritario del 1964-1985. Nel 2016, quando votò per l'impeachmentare della allora presidente Dilma Rousseff, vittima di torture durante la dittatura, Bolsonaro dedicò il suo voto a un colonnello che guidava un'unità di tortura. Come presidente, Bolsonaro ha nominato diversi ex generali nel suo governo.