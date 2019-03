Macron e Xi, omaggio all'arco di Trionfo

PARIGI, 25 MAR - Xi Jinping ed Emmanuel Macron si sono incontrati oggi - nella prima uscita della parte ufficiale della visita del presidente cinese in Francia - all'Arco di Trionfo per la prevista cerimonia militare al milite ignoto. I due presidenti hanno ascoltato gli inni, poi hanno salutato le truppe schierate sulla piazza dell'Etoile. Alla fine della cerimonia, Xi e Macron hanno percorso il lungo tappeto rosso in direzione degli Champs-Elysees per dirigersi verso l'Eliseo, dove i due capi di stato avranno un primo incontro.