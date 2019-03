Bolsonaro,'Battisti eroe della sinistra'

(ANSA) – SAN PAOLO, 25 MAR – Il Brasile "non sarà più il paradiso dei banditi": questo il commento del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, all'ammissione di colpa di Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo (Pac) estradato in Italia nel gennaio scorso. "Battisti, 'eroe' della sinistra, che si godeva una vita di vacanze in Brasile grazie all'appoggio del governo del Partito dei Lavoratori (Pt) e dei sui alleati ha confessato per la prima volta la sua partecipazione in quattro omicidi", ha scritto Bolsonaro su Twitter. Il presidente brasiliano ha ricordato che "per anni ho denunciato la protezione che si dava a questo terrorista, che era trattato come un esiliato politico", e per questo "durante le elezioni mi sono impegnato a rimandarlo in Italia, perché pagasse per i suoi crimini". "La nuova posizione del Brasile è un messaggio chiaro al mondo: non saremo più il paradiso dei banditi!", ha concluso Bolsonaro.