Gerusalemme, critico presidente Romania

BUCAREST, 25 MAR - Botta e risposta in Romania tra il presidente conservatore Klaus Iohannis e la premier socialdemocratica Viorica Dancila, dopo la dichiarazione rilasciata da quest'ultima durante una visita ufficiale negli Stati Uniti, di voler spostare l'ambasciata romena in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. "La premier - ha dichiarato Iohannis - dimostra ancora una volta tutta la sua ignoranza in politica estera. Il desiderio di rivendicare una decisione che non appartiene solo al governo, la porta a fare dichiarazioni pubbliche senza che esista una decisione in tal senso. Il trasferimento della ambasciata romena ci sarà solo alla fine di un'analisi che è in corso e con il parere positivo di tutte le istituzioni". La reazione della premier Dancila: "Non ho detto che sposterò io l'ambasciata - si è giustificata - ma che bisogna rispettare la costituzione e fare tutti i passi necessari. (...) Ho espresso l'opinione che bisogna fare questo passo, ma è un'opinione personale".