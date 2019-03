Dossier Mueller, 'nessuna collusione'

NEW YORK, 24 MAR - Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, non ha rinvenuto nessuna collusione fra la campagna presidenziale di Donald Trump e la Russia. Lo riportano i media americani. Le conclusioni principali dell'indagine sul Russiagate sono contenute in una lettera di quattro pagine inviata al Congresso dal ministro della Giustizia, William Barr. "Il procuratore speciale non ha rinvenuto che la campagna di Trump, o qualcuno associato con questa, abbia cospirato o si sia coordinato con il governo russo nei suoi sforzi, nonostante le varie offerte giunte da individui affiliati con la Russia per assistere la campagna di Trump", si legge nella lettera.