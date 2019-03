Crociera in avaria è rientrata in porto

STAVANGER (NORVEGIA), 24 MAR - La nave da crociera Viking Sky, finita in avaria ieri al largo della Norvegia con a bordo 1.300 persone, è arrivata in porto a Molde. Tutti i passeggeri sono in salvo, alcuni ancora a bordo della nave, altri evacuati in una difficile operazione di soccorso con gli elicotteri.