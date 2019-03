Norvegia: 300 evacuati da nave crociera

ROMA, 24 MAR - Sono oltre 300 finora i passeggeri tratti in salvo dalla Viking Sky, la nave da crociera finita in avaria ieri al largo della Norvegia con a bordo 1.300 persone, in prevalenza cittadini britannici e statunitensi. Alcuni testimoni tra i soccorsi, citati dalla Bbc, hanno descritto come "un'esperienza terrificante" il trasbordo in elicottero. Diciassette sono stati ricoverati in ospedale. Dopo il guasto di ieri pomeriggio, la nave ha riavviato tre dei suoi quattro motori e si sta dirigendo verso il porto più vicino con l'assistenza di rimorchiatori.