Agente assolto, proteste a Pittsburgh

NEW YORK, 23 MAR - La giuria assolve l'agente di polizia che ha sparato e ucciso il teenager afroamericano Antwon Rose II. E scoppiano le proteste a Pittsburgh, dove centinaia di persone scendono in piazza per ribellarsi a una decisione che appare ingiusta. Colpi di arma da fuoco sono stati sparati verso le finestre dell'edificio dove lavora il procuratore Patrick Thomassey, che ha curato la difesa dell'agente assolto. Il caso risale allo scorso giugno, quando l'agente Michael Rosfeld sparò e uccise il teenager disarmato, dopo che questi era scappato da un controllo di routine del traffico. Rosfeld è stato accusato di omicidio ma la giuria lo ha assolto, credendo alla sua spiegazione, ovvero che aveva sparato perché credeva di avere una pistola puntata contro. Alla giuria ha detto di aver premuto il grilletto per proteggersi e proteggere la comunità.