Trump, Siria libera da Isis, noi vigili

NEW YORK, 23 MAR - Con i partner della coalizione gli Stati Uniti hanno liberato la Siria e l'Iraq dai territori controllati dall'Isis, liberandola al "100% dal califfato". Lo afferma Donald Trump in una nota. "Anche se in alcune occasioni questi codardi riemergeranno, ormai hanno perso tutto il loro prestigio e potere. Sono dei perdenti e saranno sempre dei perdenti", mette in evidenza Trump, assicurando che gli Stati Uniti "resteranno vigili contro l'Isis fino a quando non sarà sconfitto in qualsiasi area operi".