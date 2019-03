Dazi: Cina-Usa a Washington il 3 aprile

NEW YORK, 23 MAR - Il nuovo round di trattative commerciali fra Stati Uniti e Cina si terrà a Pechino a partire dal 28 marzo. Lo comunica la Casa Bianca, sottolineando che il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin e il rappresentate per il commercio Robert Lighthizer saranno nella capitale cinese per le trattative. "Una delegazione dalla Cina guidata dal vice premier Liu He sarà a Washington per incontri a partire dal 3 aprile" mette in evidenza la Casa Bianca.