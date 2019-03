Usa: Carter il presidente più longevo

NEW YORK, 22 MAR - Jimmy Carter è ufficialmente il presidente più longevo della storia degli Stati Uniti. A 94 anni e 172 giorni l'ex commander in chief in carica dal 1977 al 1981 ha strappato il primato a George H.W. Bush, presidente dal 1989 al 1993 e morto lo scorso novembre a 94 anni e 171 giorni. Bush padre era diventato il presidente più longevo nel 2017, dopo aver superato Gerald Ford, vissuto 93 anni e 165 giorni e deceduto nel 2006. Dopo la presidenza, Carter è stato tra i più attivi ex presidenti in particolar modo a livello filantropico.