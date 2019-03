Macron dà a May solo un 5% di chance

LONDRA, 22 MAR - Non più "del 5%": sono le possibilità che Emmanuel Macron concede a Theresa May di strappare ai Comuni la ratifica dell'accordo sulla Brexit nel terzo tentativo in agenda in un giorno per ora imprecisato della settimana prossima. Il presidente francese lo avrebbe detto agli altri leader Ue al vertice di Bruxelles secondo indiscrezioni mediatiche riprese dal Guardian. Dimezzando il 10% che pare avesse attribuito alla premier britannica prima di ascoltare il suo intervento di ieri a sostegno della richiesta di rinvio.