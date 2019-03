Brexit: Tajani,11 aprile sia data limite

BRUXELLES, 21 MAR - Il limite per la proroga breve per la Brexit dovrebbe essere l'11 aprile, la data entro la quale il Regno Unito dovrebbe notificare la sua partecipazione alle elezioni per il Parlamento europeo. E' quanto ha chiesto il presidente dell'Eurocamera Antonio Tajani durante il consueto scambio con i 28 leader europei a nome del Parlamento europeo. Lo ha reso noto lo stesso Tajani in una conferenza stampa.