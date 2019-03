India: auguri politici per giorno colori

NEW DELHI, 21 MAR - Neanche la politica si è sottratta oggi agli auguri per Holi, la festa nazionale indiana del giorno dei colori, che coincide con il plenilunio di Phalghuna, il mese di marzo, e segna il passaggio dall'inverno alla primavera. Primo ad arrivare, all'alba, il tweet per un Happy Holi lanciato dal premier Narendra Modi, che fa precedere il suo nome dall'aggettivo "Chowkidar, guardiano, (o controllore) dell'onestà", imitato da migliaia di follower, e dai sui ministri, tutti, come lui, "chowkidar". Rahul Gandhi, il leader del partito del Congresso, ha anche lui twittato l'augurio: ma, al posto delle abituali immagini di piramidi di polveri rosa, azzurro, giallo e arancio ha scelto invece l'arcobaleno, simbolo delle lotte per i diritti delle persone omosessuali.