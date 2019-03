Siria:salma di Orsetti tornerà in Italia

FIRENZE, 20 MAR - "I genitori hanno deciso di far rientrare dalla Siria la salma di Lorenzo". Lo ha detto Luca Rasoti, lo zio di Lorenzo Orsetti, il 33enne fiorentino ucciso durante una controffensiva dell'Isis in Siria. "I genitori lo vogliono vicino", forse sarà sepolto nel cimitero di Rifredi, nel suo quartiere di Firenze, "ma ora dobbiamo capire quando sarà possibile riavere il corpo - prosegue Rosati -. Sono rientrato ora a casa e sto per scrivere alla Farnesina per comunicare ufficialmente la decisione dei genitori di Lorenzo. Quanto ci vorrà? Forse me lo diranno loro".