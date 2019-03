Kardzic, è una sentenza politica

BELGRADO, 20 MAR - La sentenza odierna dei giudici dell'Aja "non ha alcun legame con la giustizia": questa la prima reazione di Radovan Karadzic, condannato oggi in appello all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanita'. A riferire le sue parole e' stato il suo avvocato difensore Goran Petronjevic, che era presente oggi nell'aula del Tribunale al pronunciamento della sentenza. Definendo 'politica' la sentenza odierna, il legale, citato dai media serbi, non ha escluso una richiesta di revisione del processo alla luce di molto elementi e dettagli che non sarebbero finora emersi.