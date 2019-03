Finlandia è paese più felice del mondo

HELSINKI, 20 MAR - La Finlandia si conferma per il secondo anno consecutivo il paese più felice del mondo, secondo il World Happiness Report dell'Onu: è riuscita a generare felicità non soltanto grazie alla propria ricchezza. Il rapporto, elaborato dal Sustainable Development Solutions Network dell'Onu, ha preso in esame 156 paesi, indagando su quanto si sentano felici i loro cittadini. Nella classifica, si è tenuto conto di fattori come prosperità economica, aspettativa di vita, stato del welfare e libertà individuale. Anche gli altri paesi scandinavi si sono piazzati in cima alla lista: Danimarca, Norvegia e Islanda. Retrocedono invece gli Stati Uniti, dal 18esimo al 19esimo posto. Nei bassifondi della classifica c'è il Venezuela, alla posizione 108, con un crollo verticale degli indici di felicità negli ultimi 10 anni, ed una situazione aggravata dalla perdurante crisi politica.