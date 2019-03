Pompeo, Iran una minaccia come l'Isis

BEIRUT, 20 MAR - L'Iran, assieme all'Isis e ad al Qaida, è la principale minaccia per gli Stati Uniti e i suoi alleati nella regione: lo ha detto oggi Mike Pompeo, Segretario di Stato americano appena giunto in Kuwait per un tour regionale che coinvolge anche Libano e Israele. Parlando con le autorità dell'emirato del Golfo, Pompeo ha affermato: "Soffriamo tutti delle stesse minacce, da al Qaida, dall'Isis, dall'Iran".