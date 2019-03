Kazakistan: il presidente Tokayev giura

MOSCA, 20 MAR - Il successore di Nursultan Nazarbayev, il presidente ad interim Kassym-Jomart Tokayev, ha giurato e ha assunto ufficialmente la guida del Kazakistan. Le sue prime parole sono state però un tributo a Nazarbayev. "L'opinione del padre della patria (Elbasi in kazako, ndr) sarà d'importanza speciale, e io credo prioritaria, nello sviluppare e adottare decisioni strategiche". Dariga Nazarbayeva, la figlia maggiore di Nazarbayev, è stata eletta speaker del Senato kazako su proposta di Tokayev. Tutti i 44 parlamentari presenti hanno votato per lei. Nazarbayev, nonostante le dimissioni da presidente, mantiene il titolo di Leader della Nazione, resta alla testa del partito Nur Otan, che controlla il parlamento, e a capo del Consiglio di sicurezza kazako, incarico che può ricoprire a vita in base a un'apposita legge del 2018.