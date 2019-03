Utrecht: scritta Allah su biglietto auto

ROMA, 19 MAR - Un biglietto in lingua straniera "con la parola Allah scritta a caratteri cubitali" sarebbe stato visto da una testimone sulla Clio rossa che la polizia olandese ritiene che l'autore della sparatoria di ieri a Utrecht abbia usato per la fuga. Lo ha detto la donna al giornale locale Algemeen Dagblad, raccontando di aver segnalato lei stessa ieri la presenza dell'auto alla polizia. Gli inquirenti hanno detto stamani di non escludere la pista terroristica anche a causa di questo biglietto.